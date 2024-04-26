Грэпплинг схватка между Царукяном и Сен-Дени не состоится

Грэпплинг схватка между топовым армянским бойцом Арманом Царукяном и представителем Франции Бенуа Сен-Дени не состоится в виду того, что «Ахалкалакец» снялся. Об этом сообщил Сен-Дени в своих социальных сетях.

«Арман, ты в очередной раз зря открыл рот. Помимо того, что ты лжёшь, ты ещё и разочаровываешь фанатов. Не могу дождаться встречи с тобой в октагоне, чтобы задушить тебя», — написал Бенуа в Х (бывший Twitter).

Напомним, сегодня была анонсирована их схватка по правилам грэпплингу, которая должна была стать главным событием турнира ADXC 4 18 мая.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 300, Арман Царукян победил раздельным решением судей Чарльза Оливейру. Бенуа Сен-Дени, в свою очередь, в крайнем выступлении на турнире UFC 299 был нокаутирован Дастином Порье.