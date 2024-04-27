Дмитрий Кудряшов нокаутировал Леонардо Робутти на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Сегодня, 27 апреля, в Москве российский боксёр Дмитрий Кудряшов (26-6, КО 25) провёл поединок с аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти (11-6, КО 8). Их бой стал главным событием вечера на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Дмитрий одержал победу нокаутом в первом раунде.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 марта 2024 года, Дмитрий Кудряшов столкнулся с представителем США Деандре Севейджем. Поединок завершился победой Кудряшова нокаутом в шестом раунде. В своём рекорде он имеет 26 побед, из которых 25 одержаны досрочно, а также шесть поражений.

Робутти, в свою очередь, в последний раз выступил в декабре 2023-го. Тогда Дмитрий нокаутировал своего соотечественника Маурисио Роберто Каседо.