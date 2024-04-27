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Кудряшов: хочу передать привет человеку, который поджёг мою машину, я его сам найду

Кудряшов: хочу передать привет человеку, который поджёг мою машину, я его сам найду
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Российский-боксёр профессионал Дмитрий Кудряшов после победы нокаутом в первом раунде над аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти в главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» высказался о неизвестном, который поджёг его автомобиль 12 апреля.

«Хотел бы передать привет человеку, который поджёг мою машину. Ну ты и гад, конечно. Пускай правоохранительные органы его не ищут, я сам его найду. Он сейчас сидит, у него коленки трясутся», — сказал Кудряшов в интервью после завершения боя.

Ранее стало известно, что в пятницу 12 апреля неизвестным лицом во время тренировки российского боксёра Дмитрия Кудряшова был подожжён его автомобиль BMW X7. Возгорание удалось ликвидировать огнетушителями из спортзала.

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