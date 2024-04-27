Макс Холлоуэй раскрыл свой «безумный» план по завоеванию трёх поясов

Популярный американский боец и обладатель титула BMF Макс Холлоуэй раскрыл свой «безумный» план для того, чтобы стать трёхкратным чемпионом UFC.

«В идеальном мире было бы так: я бы сразился с Илией (Топурией), завоевал титул в полулёгком весе, а дальше, кто бы ни был следующим чемпионом в лёгком весе, то сразился бы с ним. Хочу попытаться добиться статуса двукратного чемпиона или даже трёхкратного. Поставить титул BMF в бою за пояс в полулёгком весе и стать чемпионом. А потом подняться в лёгкий вес и сделать то же самое. Это было бы безумием», — приводит слова Макса портал Give me Sport.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 апреля на турнире UFC 300, Холлоуэй встретился с Джастином Гэтжи. Бой завершился победой Макса нокаутом в пятом раунде за секунду до окончания боя.