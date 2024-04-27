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Главный тренер сборной России оценил уровень чемпионата Европы по боксу

Главный тренер сборной России оценил уровень чемпионата Европы по боксу
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Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов высказался об уровне чемпионата Европы по боксу.

«Уровень сильный, очень много чемпионов и призёров чемпионата мира, Европы. Очень много титулованных боксёров со всех стран. Мы подготовили действительно очень хороший, сильный состав нашей команды. Ребята уже принимали участие в чемпионатах мира, 90% состава — призёры мира, чемпионы России», — сказал Фархутдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в финал турнира пробились 19 спортсменов из России: 10 девушек и девять мужчин.

Участие в чемпионате Европы принимают спортсмены более чем из 30 стран. Соревнования проходят в 12 женских и 13 мужских весовых категориях.

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