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Виктор Фархутдинов: нам решили вопрос по допуску с гимном и флагом, это большая честь

Виктор Фархутдинов: нам решили вопрос по допуску с гимном и флагом, это большая честь
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Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов прокомментировал решение организаторов чемпионата Европы — 2024 по боксу предоставить российской команде возможность выходить с флагом и с гимном.

«Две команды, которые не приехали. Уровень действительно высокий, очень сильные команды приехали: Ирландия, у Болгарии все чемпионы, Грузия, Армения, все сильнейшие приехали. Нам решили вопрос по допуску с флагом и гимном, это для нас большая честь. Будем стараться завоевать как можно больше золотых медалей, вся команда достойная», — сказал Фархутдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Участие в чемпионате Европы принимают спортсмены более чем из 30 стран. Соревнования проходят в 12 женских и 13 мужских весовых категориях.

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