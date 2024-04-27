Виктор Фархутдинов: нам решили вопрос по допуску с гимном и флагом, это большая честь

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов прокомментировал решение организаторов чемпионата Европы — 2024 по боксу предоставить российской команде возможность выходить с флагом и с гимном.

«Две команды, которые не приехали. Уровень действительно высокий, очень сильные команды приехали: Ирландия, у Болгарии все чемпионы, Грузия, Армения, все сильнейшие приехали. Нам решили вопрос по допуску с флагом и гимном, это для нас большая честь. Будем стараться завоевать как можно больше золотых медалей, вся команда достойная», — сказал Фархутдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Участие в чемпионате Европы принимают спортсмены более чем из 30 стран. Соревнования проходят в 12 женских и 13 мужских весовых категориях.