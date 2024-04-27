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«Уничтожу тебя на твоей родине». Царукян ответил на выпад со стороны Сен-Дени

«Уничтожу тебя на твоей родине». Царукян ответил на выпад со стороны Сен-Дени
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Топовый боец UFC Арман Царукян прокомментировал слова представителя Франции Бенуа Сен-Дени, который ранее обвинил его во лжи и пообещал задушить.

«Я уничтожу тебя на глазах твоих родных фанатов на твоей родине. До встречи», — написал в своих социальных сетях Арман.

Напомним, вчера, 26 апреля, стало известно, что схватка по грэпплингу между Царукяном и Сен-Дени, которая должна была стать главным событием турнира ADXC 4, отменена. Бенуа сообщил, что Арман снялся.

В последнем поединке, который состоялся 14 апреля на турнире UFC 300, Царукян одержал победу раздельным решением судей над Чарльзом Оливейрой. Бенуа Сен-Дени, в свою очередь, в последнем выступлении на турнире UFC 299 был нокаутирован Дастином Порье.

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