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Главный тренер сборной России по боксу: в политику не лезем, стараемся выступать везде

Главный тренер сборной России по боксу: в политику не лезем, стараемся выступать везде
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Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов высказался о политической составляющей соревнований.

«В политику не лезем, стараемся выступать везде. Политических вопросов не касаемся. Бокс — один из сильнейших видов спорта, мы выступаем под флагом и с гимном нашей страны. Это не так просто, я понимаю. Многие страны, может, были против, но все нас принимают, мы со всеми общаемся. С тренерским составом всех стран общаемся через переводчика. И командами друг друга поздравляем, и отношения со всеми странами хорошие. У нас всё хорошо, общаемся, вместе чай пьём, вместе тренируемся, готовимся», — сказал Фархутдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Участие в чемпионате Европы принимают спортсмены более чем из 30 стран. Соревнования проходят в 12 женских и 13 мужских весовых категориях.

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