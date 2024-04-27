Райан Гарсия: хочу драться с Энтони Джошуа

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия заявил о намерении провести бой с известным британским тяжеловесом и экс-обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO чемпиона мира в категории свыше 90,7 кг Энтони Джошуа.

«Я хочу бой бой с Энтони, хочу драться с Эй Джеем, поехали. Я собираюсь перейти в тяжёлый вес. Дайте мне три года — и я побью этого засранца. Посмотрим, что они скажут, когда я нокаутирую Эй Джея. После этого они не смогут ненавидеть меня», — приводит слова Райана Гарсии портал Sportskeeda.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 апреля, Райан Гарсия встретился с американским непобеждённым боксёром Девином Хейни. Тогда Райан одержал победу раздельным решением судей.