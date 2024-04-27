Бой Влада Белаза и Дугласа Рибейро возглавит турнир Ural FC 7

Поединок между белорусом Владиславом Ковалёвым по прозвищу «Белаз» и бразильцем Дугласом Рибейро станет главным событием турнира Ural FC 7, который состоится 23 мая в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба Ural FC.

Бой пройдёт в среднем весе по правилам ММА и будет рассчитан на три раунда по пять минут.

Экс-чемпион Hardcore FC Ковалёв в последний раз дрался в марте текущего года бой по правилам бокса в ММА-перчатках против Вячеслава Василевского на турнире Ural FC 6. Тогда победа досталась Василевскому раздельным решением судей, но команда Ковалёва подала апелляцию, по итогам рассмотрения которой поединок был признан несостоявшимся.

Статистика известного по выступлениям на голых кулаках Ковалёва в ММА составляет четыре победы и два поражения.