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Уехавший из России Милохин рассказал, как приятно ему жилось в Москве

Уехавший из России Милохин рассказал, как приятно ему жилось в Москве
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Известный российский блогер и боксёр Даня Милохин провёл новый прямой эфир, во время которого поделился воспоминаниями о жизни в Москве.

«Как приятно жилось в Москве, реально. Реально! Столько друзей, столько всяких ресторанов крутых… Но ничего страшного, ребята! Жизнь не заканчивается на этом. Продолжаем жить, улыбаемся всему, что нам даёт господь», — сказал 22-летний тиктокер во время эфира.

Напомним, Даня Милохин выступал в паре с Евгенией Медведевой на шоу Первого канала «Ледниковый период». Спустя несколько выпусков блогер решил покинуть проект и уехал из России.

16 февраля в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) Даня Милохин встретился с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Для россиянина этот бой стал дебютным в боксе.

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