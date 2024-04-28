Уехавший из России Милохин рассказал, как приятно ему жилось в Москве

Известный российский блогер и боксёр Даня Милохин провёл новый прямой эфир, во время которого поделился воспоминаниями о жизни в Москве.

«Как приятно жилось в Москве, реально. Реально! Столько друзей, столько всяких ресторанов крутых… Но ничего страшного, ребята! Жизнь не заканчивается на этом. Продолжаем жить, улыбаемся всему, что нам даёт господь», — сказал 22-летний тиктокер во время эфира.

Напомним, Даня Милохин выступал в паре с Евгенией Медведевой на шоу Первого канала «Ледниковый период». Спустя несколько выпусков блогер решил покинуть проект и уехал из России.

16 февраля в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) Даня Милохин встретился с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Для россиянина этот бой стал дебютным в боксе.