Майкл Чендлер пообещал нокаутировать Конора Макгрегора за 10 минут

Бывший трёхкратный чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер рассказал о том, что он собирается нокаутировать ирландца Конора Макгрегора в течение первых двух раундов.

«Конор делает много разных ходов. Люблю я его или ненавижу, но этот чувак делает вещи. Учитывая это, я нокаутирую его в течение 10 минут», — написал Чендлер в социальных сетях.

Конору Макгрегору 35 лет. Ирландец дебютировал в престижнейшей организации мира в 2013 году и в декабре 2015-го завоевал титул в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав бразильца Жозе Альдо. В ноябре 2016 года Макгрегор завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг), остановив американца Эдди Альвареса.

Майклу Чендлеру 38 лет. Американец является бывшим чемпионом Bellator в лёгком весе. В UFC он дебютировал в 2021 году и уже в мае сразился за титул, досрочно проиграв бразильцу Чарльзу Оливейре.