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Старший брат Шары Буллета встретится с Расулом Мирзаевым на турнире «Наше Дело» 83

Старший брат Шары Буллета встретится с Расулом Мирзаевым на турнире «Наше Дело» 83
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25 мая на площадке RED ARENA в Сочи российский боец ММА Расул Мирзаев по прозвищу «Чёрный тигр» и старший брат российского бойца в UFC Шары Буллета Умар Магомедов проведут поединок на турнире «Наше Дело» 83.

Бойцовская лига «Наше Дело» анонсировала поединок Расула Мирзаева против Умара Магомедова в выпуске пресс-конференции на своём официальном Rutube-канале.

Поединок станет одним из главных событий турнира и пройдёт по профессиональным правилам смешанных единоборств три раунда по пять минут.

На счету российского бойца ММА Расула «Чёрного Тигра» Мирзаева 18 побед при четырёх поражениях.

У представителя бойцовской династии – старшего брата Шары Буллета Умара Магомедова – три победы и ни одного поражения.

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