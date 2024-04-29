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Сергей Ковалёв отреагировал на анонс поединка Бетербиев – Бивол

Сергей Ковалёв отреагировал на анонс поединка Бетербиев – Бивол
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Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Очень захватывающий бой, интересный и интригующий. Конечно же, интересно, кто же в этом весе сильнейший. Буду болеть за обоих.

Мои предположения… 50 на 50. Дима, наверное, за счёт своих ног будет мобильней, будет раздёргивать, у него больше «чуйки». Если напор Артура он выдержит, есть шанс победить. Но Артур если попадёт… Очень интригующий бой», — сказал Ковалёв в интервью промоушену «Мир бокса».

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура, проведя добровольную защиту титула.

Бетербиев в январе досрочно остановил бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

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