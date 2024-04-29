Царукян: после боя с Махачевым сказал себе, что должен стать чемпионом UFC

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о своём менталитете на заре карьеры в престижнейшем промоушене мира.

«Я в шутку говорил, что мне нужна одежда и галочка в социальных сетях. А потом затянуло… Я захотел в топ-15. Попал в топ-15, захотелось в топ-10 попасть…

Когда я подрался с Исламом, я уже сам себе сказал, что если я здесь, то должен добить дело до конца и стать чемпионом. И вот с того момента стараюсь забрать своё.

Какое отношение было к бою с Махачевым? Я такой человек, что если мне кто-то скажет: «Ты не сможешь это сделать», — я в любом случае попробую. Даже если это что-то нереальное, я прокручиваю в голове, что смогу это сделать», — сказал Царукян в подкасте Main Event.