Энди Руис: Джошуа не дерётся с жёсткими бойцами

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший раскритиковал оппозицию своего экс-соперника британца Энтони Джошуа в последних боях.

«Джошуа не дерётся с по-настоящему жесткими бойцами. Он всех нокаутирует, так и должно быть. Его боялись.

Когда вы выходите на большой бой, то должны быть бесстрашны. Нельзя бояться, даже если твой соперник больше или атлетичней. Если ты веришь в себя, то это заведёт тебя намного дальше, чем просто желание гонорара. Вы должны верить в себя», — сказал Руис в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в начале марта, Джошуа нокаутировал во втором раунде камерунскую звезду MMA Фрэнсиса Нганну.

Ранее Джошуа назвал кандидатов на бой с ним в сентябре.