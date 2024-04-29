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Гилберт Бёрнс хочет провести следующий бой с экс-чемпионом UFC

Гилберт Бёрнс хочет провести следующий бой с экс-чемпионом UFC
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Топовый боец полусреднего дивизиона Гилберт Бёрнс хочет провести матч-реванш с бывшим лидером рейтинга «Лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории» и экс-обладателем титула UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом.

«Мне нравится эта идея – я всегда рад каждому реваншу, и это хороший матч. Не знаю, согласится ли он на это, но я бы с удовольствием сделал это. Камару, я вижу, что наш реванш будет гораздо масштабнее, учитывая нашу историю. Если бы я мог выбирать себе соперника, то выбрал бы его для своего следующего боя», — приводит слова Бёрнса портал Bloody Elbow.

Напомним, их первый бой состоялся на турнире UFC 258. Тогда победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал представитель Нигерии.

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