«Легко гавкать, когда знаешь, что не выйдешь на бой». Вера обратился к Яну

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) эквадорец Марлон Вера обратился к россяинину Петру Яну, который ранее сделал выпад в его сторону.

«В UFC мне сказали, что Ян не собирается драться. Легко гавкать, когда знаешь, что не выйдешь на бой», — написал Вера в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299, Вера уступил единогласным судейским решением действующему обладателю титула американцу Шону О’Мэлли. Ян на UFC 299 победил китайского бойца Сонг Ядонга.

В последнем бою Ян встречался с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся в ночь с 9 на 10 марта мск на турнире UFC 299 и открывал главный кард спортивного шоу. Пётр одержал победу единогласным судейским решением. Впоследствии стало известно, что во время подготовки россиянин получил травму. После самого боя также сообщалось о повреждении колена.