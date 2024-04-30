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Энтони Джошуа отреагировал на смерть сына Фрэнсиса Нганну

Энтони Джошуа отреагировал на смерть сына Фрэнсиса Нганну
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Известный британский боксёр Энтони Джошуа прокомментировал смерть полуторагодовалого сына франко-камерунского бойца смешанных единоборств (ММА), бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну. Ранее о гибели ребёнка сообщил сам Фрэнсис.

«Пусть воспоминания, которыми ты поделился, принесут тебе утешение», — написал Джошуа в социальных сетях.

Напомним, Джошуа и Нганну встречались друг с другом в их последнем поединке. Их бой прошёл в ночь с 8 на 9 марта мск. Противостояние состоялось по правилам бокса и завершилось победой британца нокаутом во втором раунде. В октябре прошлого года Фрэнсис дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с Тайсоном Фьюри, в котором он проиграл раздельным судейским решением.

Джон Джонс встретился с мамой Нганну:

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