«После того как финиширую Алекса, меня забросают бутылками». Эрцег — о бое с Пантожей

Претендент на титул UFC в наилегчайшем весе австралиец Стив Эрцег ожидает, что бразильские фанаты закидают его бутылками после того, как он финиширует чемпиона UFC в категории до 57 кг Александра Пантожу.

«Я ожидаю, что после того, как финиширую его, меня забросают бутылками. Это часть настоящего опыта выступления в Бразилии. Знаю, что не все были в восторге после того, как узнали, что я буду претендентом. Но судите сами — Пантожа победил всех претендентов, а другие травмированы.

Единственный парень, который действительно был в очереди на бой, это Мухаммад Мокаев. Мы бились с ним в одном карде, у меня был более захватывающий бой, чем у него, поэтому UFC решил дать мне шанс. Моя цель — доказать всем, что я лучший в этом дивизионе, будь я аутсайдером или фаворитом, для меня это на самом деле не имеет значения», — приводит слова Эрцега портал MMA Fighiting.