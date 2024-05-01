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«Ненавижу его». Майкл Пейдж заявил о желании сразиться с Колби Ковингтоном

«Ненавижу его». Майкл Пейдж заявил о желании сразиться с Колби Ковингтоном
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Бывший претендент на титул Bellator британский ветеран Майкл Пейдж, дебютировавший в UFC, заявил о желании сразиться с американцем Колби Ковингтоном.

«Я ненавижу этого парня. Буду рад ударить его по лицу. Я считаю его фальшивым. Он не является хорошим парнем. Несмотря на то что бойцам нельзя говорить о жёнах, родителях, он часто это делал. Мне это не понравилось. В единоборствах мы так не поступаем. Думаю, он слишком сильно хочет оставаться актуальным», — сказал Пейдж на пресс-конференции UFC.

В своём последнем бою на турнире UFC 296 в декабре Ковингтон уступил единогласным решением действующему чемпиону в полусреднем весе (до 77 кг) британцу Леону Эдвардсу. Пейдж на UFC 299 в марте победил по очкам американца Кевина Холланда.

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