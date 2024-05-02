Уиттакер: я собираюсь навязать Чимаеву свой стиль

Экс-обладатель титула UFC в среднем весе Роберт Уиттакер высказался по поводу плана на предстоящий поединок с Хамзатом Чимавым.

«Я собираюсь выйти на бой и навязать Чимаеву свой стиль, чтобы заставить его подстроиться под меня. Я думаю, что обладаю тем набором навыков, к которому он будет не готов. Чтобы победить, мне просто нужно не делать то, что может сыграть ему на руку. Я не собираюсь ввязываться в борьбу, но при этом я её не боюсь. Я уже не раз доказывал, что готов бороться с лучшими. Я делаю это на протяжении всей жизни и уверен в своих навыках», — приводит слова Уиттакера ESPN.

Напомним, поединок состоится 22 июня на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед. В активе Уиттакера 25 побед в ММА при семи поражениях.