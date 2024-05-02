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Умер чемпион Гран-при Hardcore в супертяжёлом весе Александр Коломыцев

Умер чемпион Гран-при Hardcore в супертяжёлом весе Александр Коломыцев
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Скончался чемпион Гран-при Hardcore в супертяжёлом весе Александр Коломыцев. По сообщениям главы Лиги RCC Эдуарда Германского, у бойца остановилось сердце.

«К моему огромное сожалению, новость об уходе из жизни чемпиона супертяжей Гран-при и просто хорошего, доброго и светлого человека Александра Коломыцева — правда!

Связывались с ним всегда напрямую, без менеджеров. Трубки не берёт, и парни с Ростова сказали, что остановка сердца… Светлая тебе память, Саня! Ты был достойным человеком!» — заявил Германский.

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