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Аспиналл дал прогноз на бой между Усиком и Фьюри

Аспиналл дал прогноз на бой между Усиком и Фьюри
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Действующий обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл дал комментарий по поводу предстоящего боксёрского поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Я много спарринговал с Тайсоном Фьюри, этот парень — гигант, и когда он начинает идти на вас вперёд, вам нужно иметь огромную силу, чтобы сдержать этот натиск, и для Усика поддерживать такой уровень на протяжении 12 раундов будет очень проблематично.

Я большой поклонник Усика, мне очень нравится, что он из себя представляет, но Тайсон Фьюри — мой кореш, я должен выбрать его. Если Тайсон заставит Усика отступать – я бы сказал, что он выиграет нокаутом в поздних раундах. 10-й, 11-й, 12-й раунд – где-то в этом районе», — приводит слова Аспиналла Bloody Elbow.

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