Хейни: Гарсия всех обманул и проявил неуважение к болельщикам и боксу

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни высказался по поводу информации о том, что популярный боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия сдал положительный допинг-тест перед поединком с ним.

«Мы узнали об этой ситуации не так давно, и очень жаль, что Райан обманул и проявил неуважение к болельщикам и боксу, проведя грязный бой и показав положительный результат не один, а два раза.

Райан должен извиниться перед фанатами, и, судя по его недавнему твиту, он всё ещё думает, что это шутка. Мы ставим свои жизни на кон, чтобы развлекать людей. Вы не играете в бокс. Это выставляет бой в совершенно ином свете. Люди умирают в этом спорте. Это не шутка», — приводит слова Хейни ESPN.

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.