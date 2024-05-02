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Гарсия: будь я проклят, если дам реванш Хейни

Гарсия: будь я проклят, если дам реванш Хейни
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Популярный боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия рассказал о том, что он не собирается давать реванш Девину Хейни.

«Нет, я не собираюсь с ним реваншироваться. Я победил его легко, честно и справедливо. Будь я проклят, если дам ему реванш», — написал Гарсия в социальных сетях.

Напомним, сегодня стало известно, что Гарсия сдал положительный тест на остарин. Американец сдавал анализы до и после поединка с Дейвином Хейни.

Тест Гарсии также показал положительный результат на метаболит нандролона, но этот результат не подтверждён до проведения дальнейшего лабораторного анализа. Сам Гарсия отрицает факт мошенничества.

Напомним, поединок между боксёрами состоялся 21 апреля и завершился победой Гарсии решением судей.

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