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Популярный австралийский боец Александр Волкановски назвал лучшего полулегковеса в истории UFC.

«Я назову Жозе Альдо, поскольку он удерживал чемпионский титул на протяжении очень долгого времени.

Ему определённо приходилось сталкиваться с непредвиденными трудностями, ему определённо приходилось драться с травмами, но он всё равно оставался чемпионом. Это о чём-то да говорит. Огромный респект Алдо», — приводит слова Волкановски MMA Fighting.

18 февраля в Анахайме (штат Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В главном событии австралиец Александр Волкановски проводил защиту титула чемпиона UFC в полулёгком весе против грузина Илии Топурии. Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.

В активе 35-летнего Волкановски 26 побед и четыре поражения за карьеру в ММА.