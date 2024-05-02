Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски назвал лучшего полулегковеса в истории UFC

Волкановски назвал лучшего полулегковеса в истории UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный австралийский боец Александр Волкановски назвал лучшего полулегковеса в истории UFC.

«Я назову Жозе Альдо, поскольку он удерживал чемпионский титул на протяжении очень долгого времени.

Ему определённо приходилось сталкиваться с непредвиденными трудностями, ему определённо приходилось драться с травмами, но он всё равно оставался чемпионом. Это о чём-то да говорит. Огромный респект Алдо», — приводит слова Волкановски MMA Fighting.

18 февраля в Анахайме (штат Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В главном событии австралиец Александр Волкановски проводил защиту титула чемпиона UFC в полулёгком весе против грузина Илии Топурии. Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.

В активе 35-летнего Волкановски 26 побед и четыре поражения за карьеру в ММА.

Материалы по теме
«Будь чемпионом». Волкановски обратился к Топурии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android