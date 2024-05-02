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Арман Царукян показал актуальную физическую форму

Арман Царукян показал актуальную физическую форму
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Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Арман показал, как тренируется на пляже в Лос-Анджелесе (США).

«Пальмы и солнце», — подписал фотографии Царукян.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Царукян выступает в лёгкой весовой категории UFC. В последнем бою, который проходил на турнире UFC 300, Арман встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился раздельным решением судей в пользу Армана. В смешанных единоборствах на счету Армяна 22 победы и три поражения.

Царукян – звезда дивизиона Хабиба. Уже ярче Махачева и Гэтжи:

Ранее называлась сумма, которую атлетическая комиссия штата Невада удержала из гонорара Царукяна.

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