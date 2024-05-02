ACA официально анонсировали полуфинальный бой Али Багова и Хердесона Батисты

Промоушен ACA анонсировал турнир ACA 177, который состоится 28 июня в Сочи. В рамках главного боя спортивного мероприятия состоится полуфинал Гран-при в лёгком весе между россиянином Али Баговым и представителем Бразилии Хердесоном Батистой.

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В общей сложности на счету Багова в смешанных единоборствах 33 победы при 11 поражениях. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Батиста за время карьеры в смешанных единоборствах к настоящему моменту принял участие в 28 поединках, в которых одержал 20 побед и потерпел семь поражений. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Недавно Багов обратил внимание подписчиков на важность слов, которые однажды произнёс отец экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова – Абдулманап Нурмагомедов.