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Представлен постер UFC 302, в главном бою которого сразятся Махачев и Порье

Пресс-служба промоушена UFC показала постер предстоящего турнира UFC 302, в главном событии которого поединок проведут россиянин Ислам Махачев и представитель США Дастин Порье. Спортивное шоу состоится 2 июня.

«Первый номер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории и Бриллиант сразятся за пояс в лёгком весе в Ньюарке», — говорится в сообщении UFC.

Фото: UFC

В соглавном бою турнира встретятся американец Шон Стрикленд и представитель Бразилии Пауло Коста.

В смешанных единоборствах (ММА) на счету Махачева 25 побед и одно поражение. В активе Порье 30 побед и восемь поражений. Ещё один поединок с участием Дастина был признан несостоявшимся.

Хабиб Нурмагомедов борется с Исламом Махачевым:

Ранее Порье заявил, что может завершить карьеру после поединка с Махачевым.