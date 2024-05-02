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Ислам Махачев отреагировал на постер своего боя с Порье на UFC 302

Ислам Махачев отреагировал на постер своего боя с Порье на UFC 302
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Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на постер своего предстоящего поединка с американцем Дастином Порье.

«And still», — написал Махачев, добавив хештег иншаллах.

Фото: UFC

Поединок Махачева и Порье состоится на турнире UFC 302. Спортивное мероприятие пройдёт 2 июня в Ньюарке (США).

Махачев за время карьеры в смешанных единоборствах принял участие в 26 боях, в которых одержал 25 побед и потерпел одно поражение. На счету Порье 30 побед и восемь поражений. Ещё один поединок с участием Дастина был признан несостоявшимся.

Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов сыграли в регбол:

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