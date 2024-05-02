Волкановски категорично высказался о Топурии из-за Махачева

Известный австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски поделился мнением о чемпионе промоушена в полулёгком весе Илии Топурии. По мнению. Волкановски, Топурия не вправе бросать вызов обладателю пояса в лёгком дивизионе Исламу Махачеву.

«Я надеюсь, что он примет правильное решение. Он намерен добиваться боя с Конором Макгрегором? Или с Исламом Махачевым? Илия поступает неправильно. Он не в том положении, чтобы диктовать условия. Так же, как и не в том положении, чтобы вызывать Ислама Махачева», — приводит слова Волкановски FOX Sports Australia.

Волкановски и Топурии встречались на турнире UFC 298, который проходил в ночь с 17 на 18 февраля мск. Поединок закончился во втором раунде нокаутом в исполнении бойца из Испании. Таким образом, Илия стал новым чемпионом промоушена в полулёгком дивизионе.

Топурия отправляет спарринг-партнеров в нокдаун: