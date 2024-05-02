Хамзат Чимаев показал фото со спарринга перед боем с Уиттакером

Известный боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото со спарринга. Его он провёл с российским бойцом Абубакаром Вагаевым.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

В настоящий момент Чимаев готовится к поединку с экс-обладателем титула UFC в среднем весе Робертом Уиттакером, представляющим Австралию. Их бой состоится 22 июня на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Чимаев принял участие в 13 боях, в каждом из которых одерживал победы. В активе Уиттакера 32 боя в профессиональной карьере, в которых он добыл 25 побед, а также потерпел семь поражений.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой: