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Экс-чемпион UFC Александр Волкановски обозначил сроки для следующего боя

Экс-чемпион UFC Александр Волкановски обозначил сроки для следующего боя
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Именитый австралийский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски ответил на вопрос по поводу своего возвращения в октагон.

«Я общался с UFC и дал понять, что хочу подраться позже в этом году. Хочу дать себе небольшую передышку. UFC 305, но, возможно, это произойдёт чуть позже», — приводит слова Волкановски Bloody Elbow со ссылкой на его выступление на канале mainevent в YouTube.

Напомним, в последнем бою, который проходил в ночь с 17 на 18 февраля мск на турнире UFC 298, Волкановски встречался с Илией Топурией. Поединок закончился во втором раунде нокаутом в исполнении спортсмена из Испании. Таким образом, Илия стал новым чемпионом промоушена в полулёгкой весовой категории.

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