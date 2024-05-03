Соннен рассказал, в чём преимущества Макгрегора перед Чендлером

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен поделился мнением о предстоящем поединке между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс- претендентом на титул UFC в том же весе Майклом Чендлером. Спортсмены сразятся на турнире UFC 303, который состоится в конце июня.

«Я думаю, Конор Макгрегор — лучший боец. Мне кажется, что Макгрегор быстрее, у него преимущество в размахе рук, его стиль более неудобный для соперников. Чендлер же более прямолинейный», — сказал Соннен на канале ESPN MMA в YouTube.

В общей сложности в смешанных единоборствах Макгрегор провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. На счету Чендлера 23 победы при восьми поражениях.

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