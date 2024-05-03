Лига кулачных боёв BKFC показала постер с Конором Макгрегором

Пресс-служба лиги кулачных боёв BKFC разместила новый пост у себя в социальных сетях, где показала постер с бывшим чемпионом промоушена UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Ранее Макгрегор стал одним из владельцев кулачной лиги.

Фото: BKFC

«Что я могу сказать, я уже много лет делаю ходы вперёд», — написал Макгрегор у себя в социальных сетях.

Напомним, недавно стало известно о дате следующем поединка Макгрегора. Его соперником будет представитель США Майкл Чендлер. Их бой состоится 30 июня на турнире UFC 303.

В общей сложности в активе Конора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Абдурозик устроил спарринг с Конором Макгрегором: