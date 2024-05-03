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Перейра ответил, с кем из пары Анкалаев — Прохазка, скорее всего, проведёт следующий бой

Перейра ответил, с кем из пары Анкалаев — Прохазка, скорее всего, проведёт следующий бой
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе Алекс Перейра заявил, что на данный момент не рассматривает возможность проведения поединка с россиянином Магомедом Анкалаевым. По словам Перейры, его следующим вероятным соперником будет чех Иржи Прохазка.

«Я уже поговорил с промоушеном, и вариант с Магомедом Анкалаевым, насколько понимаю, пока исключён. У этого парня были два очень плохих боя, на которые было очень скучно смотреть. Так что сейчас не стоит называть его имя. Не 100%, но следующим соперником должен стать Иржи Прохазка», — приводит слова Перейры Ag. Fight.

Напомним, в последнем поединке, который проходил на UFC 300, Перейра встречался с Джамалом Хиллом. Алекс одержал победу нокаутом в первом раунде.

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