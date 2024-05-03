«Зверь». Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму

Известный боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев во время тренировочного лагеря встретился с известным британским бойцом ММА Майклом Пейджем. Соответствующей фотографией на своей странице в социальных сетях поделился Пейдж.

«Здорово тренироваться рядом с таким зверем, огромное уважение и с днём рождения», — подписал фото Майкл.

1 мая Чимаеву исполнилось 30 лет.

Фото: Из личного архива Майкла Пейджа

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он одерживал победы. Шесть раз спортсмен побеждал нокаутом. В последнем поединке, продлившемся всю дистанцию, Хамзат победил Камару Усмана решением большинства судей. В настоящий момент занимает девятое место в рейтинге средневесов.

Чимаев станет топовым средневесом! Борз на пути к титулу: