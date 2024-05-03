Альдо и Мартинес прошли процедуру взвешивания перед очным боем на UFC 301

В ночь с 4 на 5 мая мск в Рио-де Жанейро (Бразилия) пройдёт очередной номерной турнир UFC 301, в соглавном событии которого встретятся прославленный бразильский боец смешанных единоборств Жозе Альдо и Джонатан Мартинес, представляющий США. Накануне спортивного мероприятия проходит официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли бойцы. По её итогам оба спортсмена показали одинаковый вес – 61,69 кг.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Альдо принял участие в 39 поединках, в которых одержал 31 победу и потерпел восемь поражений. На счету Мартинеса в ММА 23 боя, по итогам которых 19 раз победителем выходил он, а четыре раза победы доставались его соперникам.

Звёзды ММА, которые сдавались после приёмов соперника: