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Глава RCC рассказал о возможном дебюте Кудряшова и Тищенко в кулачке

Глава RCC рассказал о возможном дебюте Кудряшова и Тищенко в кулачке
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Глава RCC Николай Клименко поделился мнением насчёт возможного дебюта известных боксёров Дмитрия Кудрящова и Евгения Тищенко в кулачных боях.

«Кудряшов по кулакам может хорошо зайти. Он настоящая кувалда, нокаутёр, для кулачки это большое преимущество. Тот же самый Гаджи Автомат может подраться. Мы ведём переговоры с Евгением Тищенко, и он готов начать карьеру на голых кулаках. Здесь ребята не будут жалеть друг друга. Мы уже почти договорились с ним, и это будет реально большое событие для RCC Hard», — сказал Клименко в эфире телеканала UDAR.

Напомним, Дмитрий Кудряшов (27-6, КО 26) в последнем поединке, который состоялся 27 апреля, в Москве, встретился с аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти (11-7, КО 8). Их бой стал главным событием вечера на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин одержал победу нокаутом в первом раунде.

Евгений Тищенко, в свою очередь, провёл последний бой 9 декабря 2023 года. Ему противостоял Леон Харт. Бой завершился победой Евгения нокаутом в шестом раунде.

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