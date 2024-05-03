Даниэль Кормье: до прихода Альдо у меня не было уважения к маленьким парням

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье сказал, когда понял, что Жозе Альдо является настоящей звездой.

«До прихода Альдо у меня не было уважения к маленьким парням. Момент, когда я по-настоящему понял, что этот парень звезда, наступил во время его боя с Чедом Мендесом. Когда Чед оказался у него за спиной, обхватил его за талию, после чего Жозе развернулся, пробил колено, а потом перепрыгнул через октагон и бросился в толпу в Рио, держа флаг.

Я подумал про себя: «Ух ты, если бы у меня было такое же, всего один миг, чтобы почувствовать то, что сейчас чувствует этот парень, вся моя спортивная карьера была бы завершена». Один момент, чтобы почувствовать то, что чувствовал он, наблюдая за его радостью, за его волнением и за тем, как он вдохновлял страну и город. Когда-то я хотел этого, брат», — приводит слова Кормье портал BJ Penn.