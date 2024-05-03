«Сломаю его лодыжку». Райан Гарсия ответил Конору Макгрегору

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия ответил известному ирландскому бойцу ММА и бывшему двойному чемпиону UFC в полулёгком и лёгком весе Конору Макгрегору. Ранее Макгрегор сказал, что побьёт Гарсию, поскольку тот попался на употреблении запрещённых веществ.

«Если я встречу Конора, то сломаю его хрупкую лодыжку», — написал Гарсия в своих социальных сетях.

Напомним, тест Гарсии, который тот сдал перед боем с Девином Хейни, показал положительный результат на метаболит нандролона, но этот результат не подтверждён до проведения дальнейшего лабораторного анализа. Сам Гарсия отрицает факт мошенничества.

Поединок между Райаном Гарсией и Девином Хейни состоялся 21 апреля и завершился победой мексиканца решением судей.