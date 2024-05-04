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Поединок Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола перенесён

Поединок Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола перенесён
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Бой российского боксёра Артура Бетербиева против соотечественника Дмитрия Бивола перенесён, сообщает Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев - Дмитрий Бивол
02 июня 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

По информации источника, причиной переноса стала травма, полученная Бетербиевым при подготовке к поединку. 39-летний спортсмен получил разрыв мениска и выбыл до сентября.

Бой между боксёрами за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

За свою профессиональную карьеру Бетербиев провёл 20 боёв, которые завершил досрочными победами. Россиянин обладает поясами чемпиона WBC, WBO и IBF.

Бивол также является непобеждённым спортсменом (22 победы). Среди достижений у боксёра WBA Super.

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