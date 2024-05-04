Артур Бетербиев перенесёт операцию на колене. Восстановление может занять пять месяцев

Российский боксёр Артур Бетербиев перенесёт операцию на колене, сообщает ESPN.
По информации источника, 39-летний спортсмен получил разрыв мениска и выбыл до сентября 2024 года.
Из-за травмы Бетербиева был перенесён его бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе с другим российским боксёром Дмитрием Биволом, который должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
За свою профессиональную карьеру Бетербиев провёл 20 боёв, которые завершил досрочными победами. Россиянин обладает поясами чемпиона WBC, WBO и IBF.
Бивол также является непобеждённым спортсменом (22 победы). Среди достижений у боксёра WBA Super.