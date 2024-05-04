Дмитрий Бивол получит нового соперника для боя в Эр-Рияде
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Российскому боксёру Дмитрий Бивол будет найден новый соперник для боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает ESPN.
Изначально 33-летний спортсмен должен был провести поединок против соотечественника Артура Бетербиева. Но сегодня, 4 мая, в СМИ появилась информация, что Бетербиев получил разрыв мениска и выбыл до сентября.
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