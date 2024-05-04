Наталья Дьячкова проиграла Смилле Санделл на турнире ONE Fight Night

Сегодня, в ночь с 3 на 4 мая, в Таиланде состоялся турнир ONE Fight Night 22, в главном событии которого в женском минимальном весе по правилам муай-тай встретились обладательница чемпионского пояса, 19-летняя шведка Смилла Санделл и уроженка Петрозаводска Наталья Дьячкова.

Победу в поединке одержала Санделл. Первый раунд прошёл в относительно равной борьбе. Дьячкова смогла потрясти соперницу, но та выстояла. Во втором раунде Санделл плотно попала справа в корпус Дьячковой, после этого провела серию коленями, и рефери остановил бой за секунду до окончания раунда.

Отметим, что шведская спортсменка провалила взвешивание перед боем, из-за чего лишилась пояса и отдаст 30% своего гонорара россиянке. Наталья сделала вес и не отказалась от поединка.