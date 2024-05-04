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Верите ли вы, что бой Бетербиев — Бивол состоится?

Верите ли вы, что бой Бетербиев — Бивол состоится?
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Сегодня, 4 мая, стало известно, что бой российского боксёра Артура Бетербиева против соотечественника Дмитрия Бивола был перенесён.

По информации источника, причиной переноса стала травма, полученная Бетербиевым при подготовке к поединку. 39-летний спортсмен получил разрыв мениска и выбыл до сентября.

Верите ли вы, что бой Бетербиев — Бивол состоится? Хотим знать ваше мнение.

Бой между боксёрами за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

За свою профессиональную карьеру Бетербиев провёл 20 боёв, которые завершил досрочными победами. Россиянин обладает поясами чемпиона WBC, WBO и IBF.

Бивол также является непобеждённым спортсменом (22 победы). Среди достижений у боксёра WBA Super.

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