Фрэнк Уоррен: Фьюри победит Усика в его же игре

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен считает, что ирландский боксёр победит Александра Усика в его же игре.

«Не стоит придавать большого значения его бою с Нганну. Там Тайсон боксировал с травмой. Там было не лучшее его выступление, но во всех других боях он боксировал гораздо лучше.

Несколько лет назад, когда он дрался с Кличко, это был чистый бокс. Тайсон вышел и преподал ему урок бокса на его второй родине. После второго боя с Уайлдером он изменил свой стиль, теперь он идёт вперёд и наносит удары. Он показал, что является хорошим панчером.

Я думаю, именно это и произойдёт с Усиком. Он победит его в его же игре. Потому что он очень, очень умён», — приводит слова Уоррена Sky Sports.

Титульный бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком пройдёт в субботу, 18 мая.