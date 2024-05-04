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Алексей Тищенко отреагировал на новость об отмене боя Бивола и Бетербиева

Алексей Тищенко отреагировал на новость об отмене боя Бивола и Бетербиева
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказал своё мнение по поводу того, что бой российского боксёра Артура Бетербиева против соотечественника Дмитрия Бивола был перенесён.

«Наверное, это не такая серьёзная травма. Это сдвинет на какое-то время поединок. Сколько ему на восстановление потребуется. Полгода, может, больше. Но должен восстановиться в любом случае», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

По информации источника, причиной переноса стала травма, полученная Бетербиевым при подготовке к поединку. 39-летний спортсмен получил разрыв мениска и выбыл до сентября.

Бой между боксёрами за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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