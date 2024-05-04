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Тищенко: на месте Бетербиева я бы провёл промежуточный бой перед Биволом

Тищенко: на месте Бетербиева я бы провёл промежуточный бой перед Биволом
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Известный российский боксёр, олимпийский чемпион Евгений Тищенко прокомментировал перенос боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, посоветовав Артуру провести промежуточный бой перед боем с Дмитрием.

«Наверное, на месте Бетербиева я бы провёл промежуточный бой перед Биволом. Большой простой, нужен полувкатывающий бой. Чтобы почувствовать ринг, соперника. После большого простоя на серьёзного соперника опасно выходить», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее стало известно, что Артур Бетербиев получил разрыв мениска и выбыл до сентября 2024 года. 39-летнему боксёру предстоит перенести операцию на колене.

За свою профессиональную карьеру Бетербиев провёл 20 боёв, которые завершил досрочными победами. Россиянин обладает поясами чемпиона WBC, WBO и IBF.

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